23 ДТП за сутки: как прошла «Черная пятница» на дорогах Сум Нарушение ПДД, торопливость водителей и неблагоприятные погодные условия - это основные причины ДТП, произошедших в Сумах в последний день рабочей недели.

Из 23 ДТП: 1 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек получил травмы, 8 аварий с материальным ущербом, в остальных 14 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Хронология ДТП с материальным ущербом, где на водителей-виновников составили административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП:

- около 11: 20 на улице Горького водитель автомобиля Hyundai Accent перед началом движения, не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz;

- около 11:30 на улице Металлургов, водитель автомобиля Chevrolet Niva при пересечении перекрестка не предоставил преимущества в движении маршрутному транспортному средству «Рута» и допустил с ним столкновение;

- около 15.00 на улице Харьковская, водитель маршрутного авто «Рута» при осуществлении маневра поворота налево не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался прямо во встречном направлении;

- около 15.15 на улице Белопольское шоссе водитель автомобиля ИЖ-2125 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным транспортным средством «Рута»;

- около 15.30 на улице Белопольское шоссе водитель легковушки Daewoo Nexia при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser;

- около 17.45 на улице Герасима Кондратьева водитель автомобиля Geely, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем Audi;

- около 19.00 на улице Героев Крут водитель транспортного средства Hyundai, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем Opel, который двигался впереди;

- около 20.30 на проспекте Михаила Лушпы водитель автомобиля ВАЗ-111830, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который двигался в попутном направлении.

Патрульная полиция Сумской области в очередной раз напоминает водителям о внимательности и осторожности за рулем. Будьте осторожны, уважайте друг друга, выполняйте Правила дорожного движения.