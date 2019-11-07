В Охтирці провели обласний конкурс сатири і гумору «Вишневі усмішки» 30 листопада в Охтирському районному будинку культури відбувся обласний конкурс сатири і гумору «Вишневі усмішки», метою якого є популяризація творчого спадку відомого земляка Остапа Вишні та кращих зразків українських сатиричних творів.

Цьогоріч доторкнутися до спадку літературної творчості незрівняного народного мудреця і правдолюба спробували читці та театральні колективи Лебединського Охтирського, Тростянецького районів, Чернеччинської, Чупахівської, Грунської, Комишанської об’єднаних територіальних громад та міста Суми.

Кожен конкурсний виступ був схожий на невелику виставу, а влучне слово та органічно створені сценічні образи не залишили байдужими глядацьку авдиторію.

Життєву мудрість конкурсанти шукали у гуморесках Остапа Вишні, Павла Глазового, Григорія Єлишевича, Степана Олійника, Віктора Євтушенка, Сергія Мовчана, а оцінювало ці пошуки журі на чолі зі членом Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, поетом-гумористом Григорієм Єлишевичем.

Відповідно до номінацій та вікових категорій журі конкурсу відзначило найкращих.

Вікова категорія до 18 років, номінація «Окремі виконавці»:

І місце здобула Тетяна Бєльченко – учасниця гуртка художнього читання Чупахівського селищного будинку культури Чупахівської селищної ради Охтирського району (керівник – Тетяна Юзефів);

ІІ місце – Микола Древаль – учасник гуртка художнього читання Лебединського районного будинку культури (керівник – Микола Корсун);

ІІІ місце розділили між собою Данило Баранов – учасник народного аматорського молодіжного театру «Чудаки» комунального закладу «Охтирський районний будинок культури» (керівник – Тетяна Анісімова) та Ніна Бондар – учасниця зразкової студії художнього читання «Дивослово» Палацу культури «Хімік» ПАТ «Сумихімпром» (керівник – Тетяна Кулаго).

Одна з учасниць наймолодшої категорії – вихованка гуртка художнього читання Лебединського районного будинку культури Анна Алєксєєнко здобула відзнаку «Приз глядацьких симпатій»

Вікова категорія від 18 років і старші, номінація «Окремі виконавці»:

І місце – Денис Конєв – учасник аматорської творчості Семереньківського сільського будинку культури Тростянецького району (керівник – Валентина Конєва);

ІІ місце – Ельвіра Біловол – учасниця драматичного гуртка Рибальського сільського будинку культури Грунської сільської ради Охтирського району (керівник – Людмила Кладько);

ІІІ місце – Варвара Запорожченко – учасниця народного аматорського театру Чернеччинського сільського будинку культури Чернеччинської сільської ради Охтирського району.

А учасниця народного аматорського театру комунального закладу «Охтирський районний будинок культури» Ірина Думчикова була відзначена за кращу акторську інтерпретацію твору.

У номінація «Театральні колективи» молодшої категорії друге місце здобула підготовча група «Супутник» народного аматорського театру «Орфей» Лебединського районного будинку культури (керівник – Микола Корсун). А серед учасників старшої категорії друге місце посів народний аматорський театр гумористичних мініатюр «Сміхограй» Грунського сільського будинку культури Грунської сільської ради Охтирського району (керівник – Тетяна Сокол), а третіми стали народний аматорський театр Чернеччинського сільського будинку культури Чернеччинської сільської ради Охтирського району (керівник – Роман Лахман), пише управління культури Сумської ОДА.