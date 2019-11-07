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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08197

Сумские биатлонисты не попали в очки на кубке мира

Воскресенье в шведском Остерсунде началось с мужского спринта, давшего старт борьбе за Большой хрустальный глобус.

И эта гонка быстро восстановила в памяти те захватывающие перипетии соперничества в предыдущих сезонах, которые никого не могли оставить равнодушным. И, похоже, в этом сезоне нас снова ждет головокружительная дуэль между Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом. По крайней мере, в стартовой гонке француз продемонстрировал, что не готов мириться с устанавливающейся гегемонией дерзкого норвежца, пишет biathlon.com.ua.

Йоханнес уже на первом рубеже дал фору соперникам, заработав штрафной круг. Мартен, который стартовал сразу следом за основным оппонентом, с благодарностью подарок принял, и после чистой лежки возглавил промежуточный протокол. Причем на дистанции француз ничуть не уступал обладателю Кубка мира прошлого сезона, чего в предыдущем сезоне наблюдать не приходилось.

Но стрельба стоя перевернула в этом противостоянии все с ног на голову. Йоханнес, чувствуя необходимость отыгрываться, отработал быстро и точно, а Мартен, над которым довлело подзабытое чувство приближающегося триумфа, в прямом смысле дал маху. Причем дважды! Еще с одним промахом француз мог бороться за победу, но два круга штрафа отправили его лишь на пятую позицию на финише.

А Йоханнесу неожиданно пришлось всерьез бороться не только с Фуркадом. Через минуту после Мартена ворой рубеж чисто отстрелял россиянин Матвей Елисеев и ушел на дистанцию лидером, имея 9 секунд запаса! Благо для Бё-младшего – тренеры успели сообщить ему информацию, после чего Йоханнес еще ускорился и все-таки привез на финише соперникам 19 секунд! А Елисеев в итоге уступил не только младшему из братьев Бё, но и старшему – Тарьей поднялся на вторую ступень подиума, опередив россиянина всего на секунду.

Интрига в гонке жила до последних стартовых номеров! Молодое норвежское дарование Йоханнес Дале ушел в гонку 107-м. И когда после промаха в стойке отправился на дистанцию восьмым, проигрывая призовой тройке 16 секунд, казалось, что вмешаться в борьбу за награды ему не по силам. Но уже на следующей отметке 10 секунд отставания норвежец отыграл! Впрочем, этот отрезок отнял у молодого спортсмена много сил, и к финишу он сумел прийти с седьмым результатам. Вообще, первая восьмерка в финишном протоколе наполовину состоит из представителей Норвегии!

Достижения украинских ребят в этой гонке куда скромнее. Хотя, учитывая молодость команды, сейчас в бОльшей степени можно говорить о работе на перспективу. А двум более опытным спортсменам в силу разных причин проявить себя в полной мере в этом спринте не удалось.

Дмитрий Пидручный вышел на старт спринта, едва залечив боли в спине, из-за которых он вынужден был пропустить смешанную эстафету. Дима все еще испытывал дискомфорт, особенно на огневых рубежах, особенно в стойке, в которой на спину ложится бОльшая нагрузка, Пидручному удалось поразить две первых мишени, а три оставшихся выстрела пошли мимо цели. Эти три штрафных круга добавились к одному промаху в лежке, что вычеркнуло капитана украинской команды из числа претендентов на очки в первом личном старте. Итоговый результат Пидручного 64-й.

Чуть лучше со стрельбой справился Артем Прима, допустивший два промаха в стойке. Но по дистанции все еще чувствовалось отсутствие легкости, о чем Артем говорил вчера после микста. Тем не менее, кубковые очки Прима набрать сумел, финишировав на 35-й позиции. К сожалению, этот результат остался лучшим и единственным для наших ребят в зачетной зоне.

Хотя и уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, и Тарас Лесюк, и сумчанин Антон Дудченко могли показать результат даже лучше Примы – всем им не хватило для этого одного точного выстрела. Лесюк после стойки даже вышел 35-м, но скорость… она у Тараса пока не прорезалась, и он с единственным промахом в лежке финишировал 50-м. У Ткаленко два круга штрафа и 45-е место на финише. Наконец, Дудченко, дебютировавший сегодня в гонках Кубка мира, показал 55-е время с теми же двумя ошибками в стрельбе.

Работу над ошибками ребята смогут провести уже на следующей неделе, в индивидуальной гонке – там, по словам старшего тренера команды Юрая Санитры, Тараса Лесюка может заменить Артем Тищенко. Впрочем, оговоримся, многое будет зависеть от состояния капитана и от того, позволит ли спина Дмитрия Пидручного выложиться ему полностью на длинной дистанции индивидуалки.

Старт борьбы в Кубке наций складывается для нашей команды вполне благоприятно: после трех проведенных в Остерсунде гонок наши парни занимают восьмую позицию. Но соперничество здесь только начинается, хотя лидирующие норвежцы уже успели организовать 127-очковый гандикап перед конкурентами.

Спринт. Мужчины

1.  Йоханнес Тингнес Бё (1+0)  24:18,3

2.  Тарьей Бё (0+1)  +19,0

3.  Матвей Елисеев (0+0)  +19,9

...

35.  Артем Прима (0+2)  +1:47,9

46.  Руслан Ткаленко (0+2)  +2:00,2

51.  Антон Дудченко (1+1)  +2:05,1

53.  Тарас Лесюк (1+0)  +2:05,3

64.  Дмитрий Пидручный (1+3)  +2:24,5

Спорт Биатлон Кубок мира

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