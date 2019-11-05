Сумские теннисисты отыграли второй тур Суперлиги Сегодня, 1 декабря, в Запорожье, завершился второй тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге среди мужчин.

Бронзовый призер прошлого сезона сумская «Теннисная академия» выиграла в туре 9 игр (у полтавского «ПНТУ» 3:0, «Запорожской скалы» 3:1, харьковского «Житлобуд-2» 3:0, черниговского «Пасс-авто» 3:1, луцко-ковельского «Mobіldim» 3:1, сумского «СумДУ» 3:2, «Львовской политехники» 3:2, киевского «Поколения» 3:0 и харьковского «ОМІС» - техническая победа) и проиграли две (полтавской «ТТ ТЕАМ» 2:3 и киевской «Фортуне» 0:3).

«СумДУ» одержал 4 победы (над «Запорожской скалой» 3:2, «ПНТУ» 3:0, «Житлобуд-2» 3:1 и «ОМIС» 3:0 ) и потерпел 7 поражений (от «Mobіldim» 0:3, «Поколения» 1:3, «Львовской политехники» 1:3, «Пасс-авто» 1:3, «Теннисной академии» 2:3, «ТТ ТЕАМ» 0:3 и «Фортуны» 0:3).

Послу двух туров «Теннисная академия» с 40 очками (18 побед и 4 поражения) на 3-ем месте, впереди «Фортуна» - 44 (22-0) и «ТТ ТЕАМ» - 42 (20-2). Четвертый - "Пасс-авто" - 38 очков (16-6). У «СумДУ» 29 очков (7-15) и 8-ое место.

Послу двух туров определилась четверка, которая дальше разыграет медали в плей-офф.