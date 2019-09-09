В Сумах соревновались пляжники и пляжницы

В турнире приняли участие 19 мужских и 13 женских команд.
В результате трехдневных баталий на песке центре пляжного волейбола СумГУ победителями и призерами стали:
Мужчины
1. Лихацкий / Карвацкий (Чернигов / Киев)
2. Матвеев / Свириденко (Кировоградская обл. / Запорожье)
3. Стасенко / Дацюк (Херсон)
женщины:
1. Нагорная / Лащенко (Киев)
2. Гладун / Резникова (Сумы)
3. Петренко / Кошелева (Днепр)
На выходных в Сумах прошел I тур Всеукраинских соревнований по пляжному волейболу среди мужских и женских команд в помещении....
5-6 октября в спортивном зале Сумской ОДЮСШ прошло открытое первенство школы по пляжному волейболу в помещении....
13-15 сентября в Одесской области состоялись I Всеукраинские пляжные игры среди школьников....
6-8 сентября на кортах Студенческого пляжа прошли игры чемпионата Сумской области по пляжному волейболу....
Сегодня, 9 сентября в СумГУ открыли вторую очередь нового корпуса, в котором разместили среди прочего первый в Украине Центр...