В Сумах соревновались пляжники и пляжницы В Сумах прошел второй тур открытых Всеукраинских соревнований по пляжному волейболу в помещении.

В турнире приняли участие 19 мужских и 13 женских команд. В результате трехдневных баталий на песке центре пляжного волейбола СумГУ победителями и призерами стали: Мужчины 1. Лихацкий / Карвацкий (Чернигов / Киев) 2. Матвеев / Свириденко (Кировоградская обл. / Запорожье) 3. Стасенко / Дацюк (Херсон) женщины: 1. Нагорная / Лащенко (Киев) 2. Гладун / Резникова (Сумы) 3. Петренко / Кошелева (Днепр)