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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02195

Завтра в Сумах ожидают 10 см снега

Вечером 2 и ночью 3 декабря по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложных погодных условий.

Сумской областной гидрометцентр прогнозирует значительный снег, слабую метель, местами порывы ветра 15-20 м/с. Образуется снежный покров высотой 5-10 см (І уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды Снег

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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