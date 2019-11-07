Завтра в Сумах ожидают 10 см снега

Сумской областной гидрометцентр прогнозирует значительный снег, слабую метель, местами порывы ветра 15-20 м/с. Образуется снежный покров высотой 5-10 см (І уровень опасности, желтый).
Сумской областной гидрометцентр сообщил прогноз погоды на первые дни декабря....
Сумские спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий....
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня....
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Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....