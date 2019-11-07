Сумская биатлонистка в топ-10 на кубке мира Сегодня, 1 декабря, в шведском Остерсунде прошла первая личная гонка сезона кубка мира по биатлону среди женщин.

Итальянка Доротея Вирер словно продолжила сезон предыдущий – итальянка чувствовала себя хозяйкой положения в пелотоне и, выйдя на старт спринта в желтом бибе, как победительница прошлого сезона, довольно уверенно завоевала еще одну победу, пишет biathlon.com.ua.

Хотя, будь условия для стрельбы на стадионе чуть более благоприятными, конкуренцию обладательнице Кубка мира могла составить, к примеру, Марте Олсбю Ройселанд, которая сегодня была быстрейшей на дистанции. Но мечты о победе перечеркнул первый огневой рубеж, на котором норвежка допустила два промаха. После этого Марте начала творить. И в итоге чуть было не сотворила чудо, когда после чистой стойки начала стремительно сокращать отставание от времени Вирер. Олсбю была просто ощутимо быстрее, однако дистанции чуть не хватило – на финише от первого места ее отделило менее девяти секунд.

До определения обладательницы третьего места на подиуме пришлось ждать еще несколько минут, когда на вторую стойку пришла новый лидер чешской команды Маркета Давидова. Традиционно, еще с юношеского возраста, стремительная лыжница, сейчас Маркета очень серьезный акцент сделала над работой в стрельбе, и именно стопроцентная точность позволила ей сегодня взойти на пьедестал почета.

Первой из наших девушек стартовала уроженка Сум Анастасия Меркушина, и начала не впечатляюще: и на разгоне она была в числе наименее быстрых, еще и в лежке допустила две ошибки… Очень бы не хотелось, чтобы та роковая стрельба в одиночном миксте надолго выбила Настю из колеи. Надо просто вспомнить, что снайперские качества Меркушиной всегда помогали ей в гонках, а та досадная неудача – всего лишь эпизод. Пока же гонка в пассив: с двумя промахами Настя финишировала 49-й.

Зато потом на трассу вышли сумчанки сестры Семеренко, и провели гонки-близнецы). И Вита, и Валя, стартовав в минуте друг от друга, допустили по одному промаху в лежке и также синхронно чисто провели стойку. Вита, правда, была чуть побыстрее, потому и боролась за место в десятке сильнейших. Чуть-чуть не хватило сил на последнем километре, где Вита упустила пару позиций, но и 10-е место – очень оптимистичный результат для первой личной гонки сезона! Отметим также 6-й результат в гонке по скорострельности – важный показатель обретения уверенности в себе на огневых рубежах. Валя отстала от сестры на 23 секунды, но в этот интервал уместилось немало соперниц, и общий результат Вали – 24-й.

Дарья Блашко пока привыкает к Кубку мира – его скоростям и ритму, и пока главная задача – набраться уверенности в себе. Пока это получается с переменным успехом – по крайней мере, чисто пройти два рубежа Даше и сегодня не удалось. Таким образом, пока не выложив свой главный козырь, Блашко осталась вне кубковых очков, на 42-м месте. Со скидкой на первый личный старт в Кубке мира – зачет.

Наконец, Надежда Белкина начала чистой стрельбой на первом рубеже, но так же оптимистично завершить гонку не удалось. После двух штрафных кругов в стрельбе стоя, Надя оказалась довольно далеко в промежуточном протоколе, и на финише она показала 66-й результат.

А изюминкой второй половины гонки стало соперничество сестер Эберг. Олимпийская чемпионка Ханна допустила две ошибки в стрельбе и финишировала 11-й. Зато совсем юная, 20-летняя Эльвира в своей первой гонке Кубка мира могла бороться за цветочную церемонию! Не хватило одного точного выстрела в стойке – и взамен позиции в десятке лучших Эльвире пришлось идти по результату старшей сестры. Пока субординация сохранилась: Ханна выиграла у Эльвиры 0,4 секунды. Но как знать: возможно, уже совсем скоро новая шведская звезда затмит ту, которой прочили борьбу за Большой хрустальный глобус )

Пока же в привычном желтом бибе на следующий старт выйдет Доротея Вирер. В Кубке наций лидерство у команды Швеции. Женская сборная Украины, как и наши мужчины, пока расположилась на восьмой строчке.

Календарь соревнований этапа в Остерсунде теперь дает спортсменам возможность двухдневного отдыха, а уже в среду соревнования продолжатся индивидуальной гонкой у мужчин.

Спринт. Женщины

1. Доротея Вирер (0+1) 19:48,5

2. Марте Олсбю Ройселанд (2+0) +8,6

3. Маркета Давидова (0+0) +11,9

...

10. Вита Семеренко (1+0) +41,1

24. Валя Семеренко (1+0) +1:04,5

42. Дарья Блашко (0+1) +1:37,4

49. Анастасия Меркушина (2+0) +1:51,9

66. Надежда Белкина (0+2) +2:23,0