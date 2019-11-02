Сумские гандболисты получили соперника по кубку

В этом раунде победителя определяют по итогам одного матча. Базовые даты проведения 21-22 декабря. Игра пройдет в Харькове.
Во втором раунде в борьбу вступят команды Суперлиги.
23 ноября в Сумах прошли повторные матчи высшей лиги чемпионатов Украины по гандболу среди женских и мужских команд....
Сегодня, 22 ноября, в Сумах прошли матчи высшей лиги чемпионатов Украины по гандболу среди женских и мужских команд....
22-23 ноября в Сумах пройдут сразу четыре матча высшей лиги чемпионата Украины по гандболу....
8-9 ноября женская команда ГК «СумДУ» играла в Кривом Роге....
1-2 ноября ГК «RGM Group - СумДУ» провел две игры в Днепре против местного «УДХТУ»....