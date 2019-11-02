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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20220

Сумские гандболисты получили соперника по кубку

Сумской гандбольный клуб «RGM Group - СумДУ» в первом раунде кубка Украины сыграют против харьковской команды «Харлазар-КДЮСШ №1».

В этом раунде победителя определяют по итогам одного матча. Базовые даты проведения 21-22 декабря. Игра пройдет в Харькове.

Во втором раунде в борьбу вступят команды Суперлиги.

Спорт Гандбол ГК СумДУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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