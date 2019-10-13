Сумчанка выиграла чемпионат Украины по боксу

Сумчанки завоевали на турнире две медали. Дарья Шаман стала чемпионкой, Кристина Ющук – бронзовой призеркой.
С 27 по 30 ноября в Северодонецке проходил турнир «Спортивная надежда Украины 2019»....
На выходных в Сумах на стадионе «Авангард» состоялся открытый чемпионат города по боксу....
С 1 по 3 ноября в Луцке проходил международный боксерский турнир «Lutsk Boxing Cup», посвященный памяти погибших спортсменов из Луцка...
26 октября в Бердянске завершился чемпионат Украины по боксу серди юношей....
Сегодня, 13 октября, в Одессе завершился чемпионат Украины среди юниоров....