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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:57297

Сумчанин стал чемпионом мира по фитнесу

В Братиславе прошел чемпионат мира по фитнесу.

В турнире принимала участие сборная команда Украины, в составе которой был и четырехкратный чемпион Украины, чемпион Европы и мира в категории «Классик Физик» сумчанин Юрий Зимогляд.

Он выступал в категории «смешанные пары» с Любовью Поповой из Кривого Рога. Наши земляки стали чемпионами. Тренер – Вадим Василевский.

Спорт Фитнес Юрий Зимогляд

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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