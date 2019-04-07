Сумчанин стал чемпионом мира по фитнесу В Братиславе прошел чемпионат мира по фитнесу.

В турнире принимала участие сборная команда Украины, в составе которой был и четырехкратный чемпион Украины, чемпион Европы и мира в категории «Классик Физик» сумчанин Юрий Зимогляд.

Он выступал в категории «смешанные пары» с Любовью Поповой из Кривого Рога. Наши земляки стали чемпионами. Тренер – Вадим Василевский.