Сумские бойцы отличились в Харькове

Все спортсмены ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард» вернулись с медалями:
1 место - Белаш Максим, Мяснянкина Лиза, Нефёдова Варя, Гайворонская Настя;
2 место - Кривошей Лера;
3 место - Колеганов Ваня, Никитенко Антон.
Нефёдова Варя стала лучшей спортсменкой по итогам всех турниров.
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.
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