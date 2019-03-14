В Сумах снова обещают бороться с МАФией В который раз мэр Сум Александр Лысенко объявил войну незаконным МАФам в центре города.

Вопрос подняли сегодня, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.

- Последнее время все кому ни лень пытаются незаконно устанавливать свои МАФы (временные сооружения, киоски, магазины) на зеленых зонах, на территории школ, - начал мэр. – Мы уже снесли один торговый ряд возле школы № 12. Помните, там была библиотека, теперь торговый центр, к нему пристроили киоски. Слева мы снесли месяц назад, осталось снести пристройку справа. У нас уже есть решение исполкома, поэтому берем инструменты и идем, я, вы, Владимир Владимирович (Войтенко – первый заммэра – Ред.) и Журбу возьмем (еще один заммэра Александр Журба – Ред.), возьмем технику в коммунальном предприятии. И пускай нас снимает полиция на камеру. Я уже принимал участие в сносе одного сооружения (незаконный бигборд возле сквера «Счасья»), так что могу и здесь. Без земли, без документов, строить нельзя. Все, точка.

И о Набережной р. Стрелка. Там с нового года люди уже не торгуют стихийно. Думаю, нам пора уже презентовать то, что придумали сами собственники этих киосков, которые стоят там в ряд – остановки, киоски, магазинчики, от пер. 9 Мая до универмага «Киев». Все это должно быть отремонтировано за счет самих владельцев. Пускай разрабатывают проекты, дают на утверждение нам, громаде, обсуждаем, чтобы все было чисто, красиво, потому что там за лицевую сторону стыдно, не говоря уже о тыльной стороне.

- Визуализация по этой стороне есть, - встал первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – На прошлой неделе приходили представители рынка «Майбутнє», и они просят все-таки вложить инвестиции в город и привести в порядок эту территорию. Предложение достаточно неплохое, доработаем и на этой неделе соберемся – управление архитектуры, управление капитального строительства и департамент инфраструктуры, потому что там проходит коллектор р. Стрелка.

Что касается 12-ой школы, то у предпринимателя есть желание самому убрать эту конструкцию. На этой неделе обязательно проведем встречу, тем более, что там наложено админштрафов почти на 1,5 млн грн. Понатно, что с этим пойдет в суды, но то такая ситуация.

Третий случай – это застройка несанкционированная сквера возле ТЦ «Светлана» на ул. Интернационалистов. Там ситуация просто патовая, потому что человек из металлопрофиля построил ангар и думает, что так и останется. Поэтому обязательно сейчас проводим комиссию, ГАСк проверит наличие документов, и естественно, если там не все в порядке, я в этом просто уверен, то будем просто разбирать. И пускай предприниматели не обижаются, чтобы не позволяли себе такие действия. Потому что как они к городу по-варварски, так точно будем и мы к ним.

- Почему они так относятся к городу, Ольга Олеговна, как вы думаете? – спросил мэр Сум у замначальника управления архитектуры г-жи Бондаренко.

- Думаю, из-за отсутствия наказания.

- Согласен. Поэтому извините, но не могу не выполнить решение исполкома или сессии, поэтому наводим порядок… Если нет решения исполкома по скверу, готовьте, будем принимать: или на очередном, или соберемся специально.

- Что касается стены возле 12-ой школы, то у нас есть решение о демонтаже забора, а там уже стена, - уточнил В.Войтенко.

- Тогда готовьте еще одно.

Напомним: с августа, когда было принято решение о демонтаже «элемента благоустройства (забора)» возле 12-ой школы, который уже тогда имел рядом стену и перекрытия будущей крыши, он не изменился.