В Сумах хотят взяться еще за один сквер Мэр Сум Александр Лысенко обратил внимание на сквер на ул. Интернационалистов.

В ходе обсуждения вопроса сноса незаконно построенных МАФов в зеленой зоне сквера на ул. Интернационалистов он дал поручение разработать проектную документацию на его реконструкцию.

- Департаменту инфраструктуры разобраться с этим сквером, у кого он на балансе, за кем закреплен, кто его убирает, и разработать проектную докуме6нтацию на реконструкцию, - дал поручение мэр и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Павленко.

Напомним: в Сумах еще два года назад начали, но так и не закончили сквер на ул. Харьковской в районе остановки «СКД», не довели до ума городской парк и рекреационную зону вокруг озера Чеха, хотя и объявляли конкурсы и делали проекты благоустройства, не доделали так называемый сквер «Счастья» в центре возле «МакДональдса», который даже названия официального не имеет.