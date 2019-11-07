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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 72 ЧП

В результате пожаров погиб один человек и еще две травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 23 здания и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 55 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 31 здание и 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 3 млн. 25 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 8 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС

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