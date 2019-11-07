В Сумах заминировали школу

Сообщение появилось в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», было зарегистрировано полицией, но затем удалено отправителем. В нем говорилось, что в 10.30 в школе будет взрыв.
Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, на место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, проводится проверка.
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