В Сумах заминировали школу Сегодня, 2 декабря, в полицию поступило сообщение о заминировании школы № 23.

Сообщение появилось в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», было зарегистрировано полицией, но затем удалено отправителем. В нем говорилось, что в 10.30 в школе будет взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, на место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, проводится проверка.