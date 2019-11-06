Как при Януковиче: за сумскими предпринимателями приглядывает полиция?

Об этом в Фейсбуке написала глава коалиции малого и среднего бизнеса Сумской области Светлана Иченская.
«Утро понедельника, телефонный звонок, беру трубку... Уважаемая г-жа Иченская, это вас беспокоит полиция!!??
Что случилось? Нам известно, что Вы сегодня выезжают на акцию протеста в Киев, расскажите когда, сколько, как и с кем и откуда выезжаете? Говорю им, оооо, на такие вопросы я отвечала при Януковиче, один в один. Здобули!» - написала она.
Напомним: во вторник, 3 декабря, предприниматели со всей Украины собираются протестовать под Верховной Радой Украины против фискального террора.
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