Как при Януковиче: за сумскими предпринимателями приглядывает полиция? Сумская полиция интересуется, кто из предпринимателей собирается ехать в Киев на акцию протеста.

Об этом в Фейсбуке написала глава коалиции малого и среднего бизнеса Сумской области Светлана Иченская.

«Утро понедельника, телефонный звонок, беру трубку... Уважаемая г-жа Иченская, это вас беспокоит полиция!!??

Что случилось? Нам известно, что Вы сегодня выезжают на акцию протеста в Киев, расскажите когда, сколько, как и с кем и откуда выезжаете? Говорю им, оооо, на такие вопросы я отвечала при Януковиче, один в один. Здобули!» - написала она.

Напомним: во вторник, 3 декабря, предприниматели со всей Украины собираются протестовать под Верховной Радой Украины против фискального террора.