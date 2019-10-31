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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Умер бывший глава Сумской ОГА Марк Берфман

Сегодня, 2 декабря, на 81-м году жизни скончался бывший глава Сумского областного совета и облгосадминистрации Марк Берфман.

Марк Берфман родился 7 июля 1939 года в Сумах. В 1964 году закончил Полтавский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Свой трудовой путь начал в 1965 году инженером, заместителем руководителя отдела в/ч в городе Алейск (Алтайский край, РСФСР). Также работал на должностях мастера, прораба, экономиста, начальника отдела, заместителя главного инженера в строительных организациях, главного технолога, заместителя начальника комбината «Сумпромбуд», первого заместителя начальника проектно-производственного объединения «Сумбуд».

С мая 1992 года работал начальником управления капитального строительства, заместителем главы Сумского областного совета по исполнительной работе, начальником управления экономики облисполкома, первым заместителем главы облисполкома, первым заместителем главы облгосадминистрации.

В 1998 году был назначен на должность главы Сумской областной государственной администрации. Избирался депутатом Сумского областного совета.

В июле 1999 года был избран главой Сумского областного совета, а в апреле 2002 года был переизбран на ту же должность, на которой находился до апреля 2006 года.

Марк Абрамович награжден орденом «За заслуги» III ст. (1999), медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (1999). Заслуженный экономист Украины с 2004 года.

Политика Берфман Утрата
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