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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51572

Сумчан приглашают обследовать сердечно-сосудистую и нервную системы без предварительной записи

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан пройти осмотр невропатологов и кардиологов по случаю Дня людей с инвалидностью.

Желающих получить консультации ждут во вторник, 3 декабря с 8:00 до 15:00 без предварительной записи в порядке «живой» очереди.

Пройти прием у врачей можно в поликлиническом отделении № 1 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (I этаж, кабинеты № 3 - кардиолог, № 4 - невропатолог, II этаж, кабинеты № 8 - кардиолог, ревматолог, № 9 - невропатолог, кабинет № 7 - невропатолог, рефлексотерапевт) и в поликлиническом отделении № 2 по адресу: ул. Привокзальная, 31 (II этаж, кабинет № 9 - кардиолог, кабинет № 11 и № 17 - невропатолог).

В тот же день пациенты смогут по желанию проконсультироваться и у физиотерапевта и психотерапевта.

Общество Здравоохранение
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