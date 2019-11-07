На Сумщине ночью сгорел дом: пострадали двое

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из окна дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Минаково.
По прибытию было установлено, что горит кровля и стены по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания.
В 2:31 возгорание локализовали, а в 3:07 - потратив на тушение до 3 тонн воды, полностью ликвидировали. В результате пожара травмированы хозяйку дома 1980 г.р. и ее знакомого 1991 г.р.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Минаково, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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