В центре Сум на Набережной нагородили забор На ул. Набережная р. Стрелка установили ограждение.

Таким образом городские власти борются как с пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте, так и с междугородними перевозчиками, которые паркуют свои автобусы в ряд у тротуара.

Вопрос обсуждали сегодня, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко уже после установки забора поинтересовался у представителя патрульной полиции, нормально ли что они департамент инфраструктуры установил в этом месте забор.

Тот ответил, что это будет дисциплинировать как пешеходов, так и водителей.

Также там еще установят знак «стоянка запрещена».

- Ну, смотрите, чтобы не пришлось потом демонтировать, - подытожил мэр.