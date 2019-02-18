В центре Сум на Набережной нагородили забор

Таким образом городские власти борются как с пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте, так и с междугородними перевозчиками, которые паркуют свои автобусы в ряд у тротуара.
Вопрос обсуждали сегодня, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.
Мэр Сум Александр Лысенко уже после установки забора поинтересовался у представителя патрульной полиции, нормально ли что они департамент инфраструктуры установил в этом месте забор.
Тот ответил, что это будет дисциплинировать как пешеходов, так и водителей.
Также там еще установят знак «стоянка запрещена».
- Ну, смотрите, чтобы не пришлось потом демонтировать, - подытожил мэр.
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