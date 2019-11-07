Сумская школа не взорвалась

Об этом сообщает UA:СУМИ. Детей и персонал эвакуировали в течение семи минут. В заведение они вернулись в 11 часов.
Напомним: сообщение о том, что в 10.30 в школе № 23 прогремит взрыв появилось в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», но затем удалено отправителем.
На место выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, но ничего не нашли.
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