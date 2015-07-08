В Сумах за два года не приняли на баланс Аллею героев Департамент обеспечения ресурсных платежей не получил необходимых документов от общественного фонда «Сумы».

Об этом сегодня, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента Юрий Клименко.

- Поручение не выполнено, - доложил он. – До сих пор ни одного документа с 2017 года, которые бы подтверждали введение в эксплуатацию объекта законченного строительства в департамент не поступало. Только при наличии всех документов, которые бы подтверждали ведение в эксплуатацию, будет подготовлен соответствующий проект решения о передаче на баланс КП «Спецкомбинат». Письма мы писали… Документы должны были поступить еще до 31 декабря 2017 года.

- Ситуация такая, что работы еще не закрыты, - встал первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Подрядчики не рассчитались со строительной компанией, соответственно разрешение на окончание строительства не получено. Как только будут проведены все расчеты, сразу будут все документы… Там осталось провести только небольшие работы по озеленению с «Зеленстроем».

- Это единственная причина? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – Финансовый вопрос закрыт?

- Нет не закрыт.

- Есть пути его решения?

- Есть.

- Сколько времени нужно? Не знаете, тогда на первом аппаратном совещании в феврале жду от вас решения вопроса.