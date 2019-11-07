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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26445

На пожаре погибла сумчанка (видео)

В Сумах на пожаре один человек спасен, еще один погиб.

1 декабря, в 23:20 спасатели получили сообщение, что в г. Сумы по ул. Римского-Корсакова возник пожар в 5-этажном жилом доме. К ликвидации привлекался дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горение происходит в двухкомнатной квартире на 3-м этаже. Проводя разведку, в одной из комнат горящего помещения, спасатели нашли мужчину 1954 г.р., который не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Его немедленно вывели на улицу, его жизнь была спасена.

В комнате, где происходило горение, было обнаружено тело женщины 1979 г.р. без признаков жизни. Погибшей оказалась владелица квартиры.

В 23:59 пожар удалось локализовать, в 00:34 ликвидировать. Огонь повредил мебель, межкомнатные двери и вещи домашнего обихода.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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