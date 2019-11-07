На пожаре погибла сумчанка (видео)

1 декабря, в 23:20 спасатели получили сообщение, что в г. Сумы по ул. Римского-Корсакова возник пожар в 5-этажном жилом доме. К ликвидации привлекался дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горение происходит в двухкомнатной квартире на 3-м этаже. Проводя разведку, в одной из комнат горящего помещения, спасатели нашли мужчину 1954 г.р., который не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Его немедленно вывели на улицу, его жизнь была спасена.
В комнате, где происходило горение, было обнаружено тело женщины 1979 г.р. без признаков жизни. Погибшей оказалась владелица квартиры.
В 23:59 пожар удалось локализовать, в 00:34 ликвидировать. Огонь повредил мебель, межкомнатные двери и вещи домашнего обихода.
Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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