На пожаре погибла сумчанка (видео) В Сумах на пожаре один человек спасен, еще один погиб.

1 декабря, в 23:20 спасатели получили сообщение, что в г. Сумы по ул. Римского-Корсакова возник пожар в 5-этажном жилом доме. К ликвидации привлекался дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горение происходит в двухкомнатной квартире на 3-м этаже. Проводя разведку, в одной из комнат горящего помещения, спасатели нашли мужчину 1954 г.р., который не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Его немедленно вывели на улицу, его жизнь была спасена.

В комнате, где происходило горение, было обнаружено тело женщины 1979 г.р. без признаков жизни. Погибшей оказалась владелица квартиры.

В 23:59 пожар удалось локализовать, в 00:34 ликвидировать. Огонь повредил мебель, межкомнатные двери и вещи домашнего обихода.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.