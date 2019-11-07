На Сумщине трех нападавших на таксиста взяли под стражу Трем нападающим, которые завладели автомобилем таксиста, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

«По ходатайству Шосткинского местной прокуратуры трем подозреваемым в разбойном нападении на таксиста и похищении его авто избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному группой лиц) и ч. 3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы», - рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.

Речь идет о событии, которое произошло 28 ноября 2019 года в г. Шостка. Компания из трех местных, среди которых 28-летний четырежды судимый за кражи и грабеж молодой человек, который только 15 ноября этого года освободился из мест лишения свободы, 23-летняя дважды осужденная за хулиганство и мошенничество девушка и 35-летний мужчина, у которого судимость погашена, около 17.00 вызвали такси. Конечное место назначения они отметили пгт Воронеж Шосткинского района.

Выехав на окраину города, пассажир с заднего сиденья нанес водителю удар ножом. Очевидно, хотел попасть в шею, но задел ухо. Быстро сориентировавшись, водитель схватился за лезвие голой рукой, и таким образом предупредил следующие удары. Пока продолжалась борьба с нападающими, он успел по рации подать диспетчеру сигнал «тревога».

Нападавшие пересадили таксиста на заднее сиденье, один из них сел за руль, чтобы как можно быстрее сбежать. Пока пытался сдвинуть с места, коллеги раненого водителя съехались на тревожный сигнал и задержали нападавших. Три человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, доставили в полицию, сообщает пресс-служба прокуратуры области.