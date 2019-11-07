В Шостке микроавтобус въехал в BMW Сегодня, 2 декабря, около полудня, произошло дорожно-транспортное происшествие.

На ул. Депутатской столкнулись грузовой микроавтобус «Iveco» и BMW. К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о машинах. Механические повреждения получили и «Iveco», и BMW. На месте ДТП работают сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции, пишет Шостка.инфо.