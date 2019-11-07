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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16316

В Шостке микроавтобус въехал в BMW

Сегодня, 2 декабря, около полудня, произошло дорожно-транспортное происшествие.

На ул. Депутатской столкнулись грузовой микроавтобус «Iveco» и BMW.

К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о машинах. Механические повреждения получили и «Iveco», и BMW.

На месте ДТП работают сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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