В Шостке микроавтобус въехал в BMW

На ул. Депутатской столкнулись грузовой микроавтобус «Iveco» и BMW.
К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о машинах. Механические повреждения получили и «Iveco», и BMW.
На месте ДТП работают сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции, пишет Шостка.инфо.
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