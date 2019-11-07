Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11342

В Сумах автомобиль после аварии врезался еще и в столб (видео)

Не предоставил преимущества: в результате столкновения травмирован один из водителей.

1 декабря, около 16.30, возле дома № 59 на улице Ковпака, произошло ДТП с травмированными.

Предварительно известно, что 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, на перекрестке равнозначных дорог, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Dacia, которое в дальнейшем наехал на электроопору.

В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля Dacia получил телесные повреждения. Диагноз - вывих правого плечевого сустава.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Шостке микроавтобус въехал в BMW
Сегодня 13:16

В Шостке микроавтобус въехал в BMW

Сегодня, 2 декабря, около полудня, произошло дорожно-транспортное происшествие....

23 ДТП за сутки: как прошла «Черная пятница» на дорогах Сум
30.11.2019 23:06

23 ДТП за сутки: как прошла «Черная пятница» на дорогах Сум

Нарушение ПДД, торопливость водителей и неблагоприятные погодные условия - это основные причины ДТП, произошедших в Сумах в последний день рабочей... 1

Сумчанка устроила аварию на Бандеры
30.11.2019 18:08

Сумчанка устроила аварию на Бандеры

В результате столкновения двух автомобилей травмирована женщина-водитель....

30.11.2019 15:49

В Ямполе пьяный водитель насмерть сбил женщину: сбежал, но потом пришел в полицию

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в Ямпольской центральной районной больнице....

В центре Сум снова авария
29.11.2019 17:41

В центре Сум снова авария

Сегодня, 29 ноября, около 17.20 произошло очередное ДТП в Сумах....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.