В Сумах автомобиль после аварии врезался еще и в столб (видео) Не предоставил преимущества: в результате столкновения травмирован один из водителей.

1 декабря, около 16.30, возле дома № 59 на улице Ковпака, произошло ДТП с травмированными. Предварительно известно, что 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, на перекрестке равнозначных дорог, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Dacia, которое в дальнейшем наехал на электроопору. В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля Dacia получил телесные повреждения. Диагноз - вывих правого плечевого сустава. Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.