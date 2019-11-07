В Сумах автомобиль после аварии врезался еще и в столб (видео)

1 декабря, около 16.30, возле дома № 59 на улице Ковпака, произошло ДТП с травмированными.
Предварительно известно, что 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, на перекрестке равнозначных дорог, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Dacia, которое в дальнейшем наехал на электроопору.
В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля Dacia получил телесные повреждения. Диагноз - вывих правого плечевого сустава.
Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.
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