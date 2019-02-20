Смертельная рыбалка: на озере в Шосткинском районе утонул глуховчанин

Как сообщили Глухов.Инфо в ГСПЧ-19, глуховчанин провалился под лед и утонул. В районе 14.00 спасатели прибыли на место происшествия и достали тело утопленника. Полиция проводит проверку.
В связи с участившимися случаями утопления на Сумщине глуховские спасатели проводят рейд по водоемам Глуховщины с тем, чтобы провести разъяснительную работу с рыбаками о мерах предосторожности, вручить листовки.
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