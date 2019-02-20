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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Смертельная рыбалка: на озере в Шосткинском районе утонул глуховчанин

1 декабря житель города Глухова 1951 года рождения вместе с друзьями отправился на рыбалку на озеро Понурки, вблизи с. Собичево Шосткинского района. Досуг окончился трагедией.

Как сообщили Глухов.Инфо в ГСПЧ-19, глуховчанин провалился под лед и утонул. В районе 14.00 спасатели прибыли на место происшествия и достали тело утопленника. Полиция проводит проверку.

В связи с участившимися случаями утопления на Сумщине глуховские спасатели проводят рейд по водоемам Глуховщины с тем, чтобы провести разъяснительную работу с рыбаками о мерах предосторожности, вручить листовки.

Общество Тонкий лед Утопленник
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