Смертельная рыбалка: на озере в Шосткинском районе утонул глуховчанин 1 декабря житель города Глухова 1951 года рождения вместе с друзьями отправился на рыбалку на озеро Понурки, вблизи с. Собичево Шосткинского района. Досуг окончился трагедией.

Как сообщили Глухов.Инфо в ГСПЧ-19, глуховчанин провалился под лед и утонул. В районе 14.00 спасатели прибыли на место происшествия и достали тело утопленника. Полиция проводит проверку.

В связи с участившимися случаями утопления на Сумщине глуховские спасатели проводят рейд по водоемам Глуховщины с тем, чтобы провести разъяснительную работу с рыбаками о мерах предосторожности, вручить листовки.