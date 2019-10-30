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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2651

В Сумах полиция задержала подростка-грабителя

Парень в центре города силой отобрал у молодого сумчанина 200 гривен и куртку.

Поздно вечером в полицию на линию «102» обратилась сумчанка и сообщила, что в центре города неизвестный подросток ограбил ее 18-летнего сына, отобрав у него 200 гривен и куртку.

Как выяснилось, парень вечером вместе с приятелем зашел перекусить в один из ресторанов быстрого питания. Поужинав, приятель сел в троллейбус и поехал домой, а к потерпевшему из помещения заведения питания вышел неизвестный подросток, и предложил «отойти поговорить». Отведя юношу в сторону, злоумышленник заявил, что ему очень нужны деньги, и было бы неплохо, если бы тот поделился с ним. Напугав молодого человека физической расправой со своей стороны и со стороны своих друзей, подросток заставил его пройти с ним к банкомату, снять деньги и отдать ему. А вдобавок еще и приказал сбросить с себя и отдать ему дорогую куртку.

Получив сообщение о преступлении, на место, где оно произошло, прибыла следственно-оперативная группа полиции. Осматривая улице, оперативник уголовного полиции заметил, похожего по приметам подростка в куртке, в котором потерпевший и узнал грабителя.

Злоумышленником оказался 16-летний житель областного центра, который ранее уже привлекался к ответственности за кражи.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За грабеж злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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