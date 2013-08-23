С Марком Берфманом будут прощаться в Сумах 5 декабря Прощание с экс-главой Сумского облсовета и облгосадминистрации Марком Берфманом состоится в четверг, 5 декабря.

В 10:00 в Доме советов Сумского областного совета (г. Сумы, пл. Независимости, 2), соберутся родные, близкие, друзья, коллеги и все, кто знал Марка Абрамовича, чтобы попрощаться с ним и проводить его в последний путь.

В 11:00 состоится гражданская панихида.

После этого Марка Абрамовича Берфмана похоронят на Центральном кладбище в Сумах ,сообщает сайт облсовета.