С Марком Берфманом будут прощаться в Сумах 5 декабря

В 10:00 в Доме советов Сумского областного совета (г. Сумы, пл. Независимости, 2), соберутся родные, близкие, друзья, коллеги и все, кто знал Марка Абрамовича, чтобы попрощаться с ним и проводить его в последний путь.
В 11:00 состоится гражданская панихида.
После этого Марка Абрамовича Берфмана похоронят на Центральном кладбище в Сумах ,сообщает сайт облсовета.
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