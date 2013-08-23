Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3652

С Марком Берфманом будут прощаться в Сумах 5 декабря

Прощание с экс-главой Сумского облсовета и облгосадминистрации Марком Берфманом состоится в четверг, 5 декабря.

В 10:00 в Доме советов Сумского областного совета (г. Сумы, пл. Независимости, 2), соберутся родные, близкие, друзья, коллеги и все, кто знал Марка Абрамовича, чтобы попрощаться с ним и проводить его в последний путь.

В 11:00 состоится гражданская панихида.

После этого Марка Абрамовича Берфмана похоронят на Центральном кладбище в Сумах ,сообщает сайт облсовета.

Общество Берфман
view counter

По тематике

Умер бывший глава Сумской ОГА Марк Берфман
Сегодня 10:36

Умер бывший глава Сумской ОГА Марк Берфман

Сегодня, 2 декабря, на 81-м году жизни скончался бывший глава Сумского областного совета и облгосадминистрации Марк Берфман....

23.08.2013 11:23

Сумщина наращивает биомассу. По расчетам Берфмана ее выгодно жечь

Советник губернатора Марк Берфман считает биомассу перспективной для энергетики Сумщины. Такое мнение он высказал в эфире областного телевидения....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.