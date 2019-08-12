На Сумщине полностью обесточены 211 населенных пунктов и еще 5 частично По всей территории Сумской области работает 101 оперативно-выездная бригада ПАО «Сумыоблэнерго», но непогода добавляет энергетикам работы.

По состоянию на 14.00 30 января во результате сложных погодных условий повреждены 2 воздушные линии (далее - ВЛ) 110 кВ, 7 ВЛ 35 кВ, 84 ВЛ 6-10 кВ и 1 ВЛ 6-10 кВ - частично, сообщает пресс служба «Сумыоблэнерго».

На Сумщине полностью обесточены 211 населенных пунктов и еще 5 частично. Больше всего в Ахтырском (47 н.п.), Роменском (34 н.п.), Белопольском (25 н.п.) и Лебединском (24 н.п.) районах.

Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300-247. Линия бесплатна для потребителей и работает круглосуточно!

Не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением. Предупредите окружающих об опасности, чтобы другие люди не попали под действие электрического тока.

Сумской областной центр по гидрометеорологии предупреждает, что сложные погодные условия сохранятся в течение суток.