Мэр Сум случайно отправил на карантин детсады Сегодня, 30 января, во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение в связи с повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом отправил сумских школьников на карантин.

Мэр Сум Александр Лысенко зачитал по проекту решения: «…целесообразно ввести в учреждениях среднего и дошкольного образования...», однако имелось в виду внешкольного образования, то есть детсады на карантин не закрывают. Это подтвердили в пресс-службе мэрии.