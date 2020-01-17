Мэр Сум случайно отправил на карантин детсады

Мэр Сум Александр Лысенко зачитал по проекту решения: «…целесообразно ввести в учреждениях среднего и дошкольного образования...», однако имелось в виду внешкольного образования, то есть детсады на карантин не закрывают. Это подтвердили в пресс-службе мэрии.
С 3 по 7 февраля все школы Кролевецкой ОТГ будут закрыты на карантин....
Сегодня, 30 января, состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....
В общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Глухова (детские сады к ним не относятся) решили временно приостановить учебно-воспитательный процесс....
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение в связи с повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом ввести...
В Сумах в 17-ти школах объявили карантин....