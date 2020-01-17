Семь человек получили травмы в результате ДТП в Сумах (видео)

По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя транспортным средством «Рута» и двигаясь по городскому автобусному маршруту, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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