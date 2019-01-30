Сумские коммунальщики не спешат бороться со снегом (фото)

На дорогах города не наблюдается техники КП «Дорремстрой», которая бы убирала снег или посыпала дороги песком. В Сумах утром произошло несколько аварий, а сумчане делятся в соцсетях фото состояний дорог.
В связи с погодными условиями, в 22:00 на улицы и тротуары Сум выедет максимальное количество снегоуборочной техники....
Работники КП «Дорремстрой» со вчерашнего дня обеспечивают расчистку автодорог от снега, пишет сайт Сумской мэрии....
Только 65 улиц частного сектора собираются убирать от снега следующей зимой....
Департамент инфраструктуры города постоянно осуществляет мониторинг работы обслуживающих организаций и коммунальных предприятий города по ликвидации последствий непогоды (снега и гололеда),...
В Сумах продолжается борьба со снегом на тротуарах и сосульками на крышах, считают в мэрии Сум....