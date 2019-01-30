Сумские коммунальщики не спешат бороться со снегом (фото) Несмотря на обильный снегопад, сумские дорожники, похоже, ждут, что снег сам растает.

На дорогах города не наблюдается техники КП «Дорремстрой», которая бы убирала снег или посыпала дороги песком. В Сумах утром произошло несколько аварий, а сумчане делятся в соцсетях фото состояний дорог.