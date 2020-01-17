На Сумщине перевернулся микроавтобус: семеро пострадавших

Предварительно, водитель минибуса «Спринтер» не справился с управлением в условиях непогоды, в результате чего авто выехало на обочину и перевернулась. В салоне находилось около десяти пассажиров. Семеро из них доставлены в медучреждения и сейчас проходят соответствующие обследования. Следователи полиции открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства данного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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