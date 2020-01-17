На Сумщине пьяный водитель ограбил магазин

Однако вернувшись домой, тот продолжил пить. Исчерпав за несколько часов «домашние запасы», отправился в местный магазин за «добавкой».
Взяв четыре бутылки сидра, он заявил продавцу, что денег рассчитаться за товар у него нет, и пошел домой. Одна из женщин его догнала и забрала назад две бутылки. Сидр в двух других бутылках совершенно пьяный визитер уже успел выпить, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
«По факту совершенного преступления следователи открыли уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), - комментирует ситуацию Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции. - В соответствии с санкцией статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет».
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