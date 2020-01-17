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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:58744

На Сумщине пьяный водитель ограбил магазин

Ночью 36-летнего мужчину, который находился за рулем в состоянии опьянения, остановили полицейские и составили соответствующий админпротоколы.

Однако вернувшись домой, тот продолжил пить. Исчерпав за несколько часов «домашние запасы», отправился в местный магазин за «добавкой».

Взяв четыре бутылки сидра, он заявил продавцу, что денег рассчитаться за товар у него нет, и пошел домой. Одна из женщин его догнала и забрала назад две бутылки. Сидр в двух других бутылках совершенно пьяный визитер уже успел выпить, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«По факту совершенного преступления следователи открыли уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), - комментирует ситуацию Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции. - В соответствии с санкцией статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет».

Право Грабеж Пьяный за рулем
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