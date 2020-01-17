В Глухове на автомобиль рухнуло дерево

На фото видно, что ствол вывернуло практически у основания и привалило правую сторону багажного отсека иномарки.
По сообщениям очевидцев, к счастью, никто не пострадал, пишет Глухів.інфо.
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