Сумчан просят не оставлять авто на обочинах В связи с погодными условиями, в 22:00 на улицы и тротуары Сум выедет максимальное количество снегоуборочной техники.

Убедительная просьба не оставлять автомобили на обочинах, ведь это значительно усложняет процесс уборки дорог, сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.