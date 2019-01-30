Сумчан просят не оставлять авто на обочинах

Убедительная просьба не оставлять автомобили на обочинах, ведь это значительно усложняет процесс уборки дорог, сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.
Несмотря на обильный снегопад, сумские дорожники, похоже, ждут, что снег сам растает....
Работники КП «Дорремстрой» со вчерашнего дня обеспечивают расчистку автодорог от снега, пишет сайт Сумской мэрии....
Только 65 улиц частного сектора собираются убирать от снега следующей зимой....
Департамент инфраструктуры города постоянно осуществляет мониторинг работы обслуживающих организаций и коммунальных предприятий города по ликвидации последствий непогоды (снега и гололеда),...
В Сумах продолжается борьба со снегом на тротуарах и сосульками на крышах, считают в мэрии Сум....