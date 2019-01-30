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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:15682

Сумчан просят не оставлять авто на обочинах

В связи с погодными условиями, в 22:00 на улицы и тротуары Сум выедет максимальное количество снегоуборочной техники.

Убедительная просьба не оставлять автомобили на обочинах, ведь это значительно усложняет процесс уборки дорог, сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.

Общество Уборка снега
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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