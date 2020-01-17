В Сумах на Прокошке активизировался онанист (фото) Сумчане обеспокоены фактом, что в подъезде дома по ул. Прокофьева, 39/2 объявился онанист.

При этом мужчина попал на камеру видеонаблюдения в подъезде. Фото и видео появилось в телеграм-канале «Безпечне місто Суми».