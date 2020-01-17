Глуховских школьников тоже отправили на карантин В общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Глухова (детские сады к ним не относятся) решили временно приостановить учебно-воспитательный процесс.

Причина - высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Временно приостановлены занятия с 31 января по 9 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 30 января, сообщает Глуховский горсовет.

Напомним: сегодня такое же решение приняли в Сумах.