Глуховских школьников тоже отправили на карантин

Причина - высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Временно приостановлены занятия с 31 января по 9 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 30 января, сообщает Глуховский горсовет.
Напомним: сегодня такое же решение приняли в Сумах.
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