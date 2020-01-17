В Сумах заминировали второй суд за день

Сейчас происходит эвакуация сотрудников и проверка информации, сообщает пресс-служба суда.
Напомним: сегодня уже «минировали» Заречный райсуд Сум, четвертый раз за неделю, но ничего не нашли.
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
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