В Сумах заминировали второй суд за день Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области.

Сейчас происходит эвакуация сотрудников и проверка информации, сообщает пресс-служба суда. Напомним: сегодня уже «минировали» Заречный райсуд Сум, четвертый раз за неделю, но ничего не нашли.