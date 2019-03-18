В Сумах на внедрение электронного билета нужно 25 млн грн В Сумах планируют внедрить автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Сумские чиновники разработали Программу автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте на территории Сумской городской ОТГ на 2020-2022 годы.

По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, соответствующая Программа разрабатывалась специалистами отдела на основе изучения опыта других городов страны.

Ожидается, что внедрение АСООП (автоматизированной системы учета оплаты проезда) обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальных оборот средств. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда.

«Мы руководствовались опытом работы Чернигова и Тернополя в этом вопросе. Общались со специалистами, которые работают в сфере разработки программного обеспечения оборудования, которое необходимо для работы такой системы. Несмотря на это, нами была разработана соответствующая Программа, в которой определяются основные требования к функционированию АСООП», - сказал Сергей Яковенко.

Автоматизированная система учета оплаты проезда предусматривает применение оборудования устройств программного обеспечения и системной работы, которое возможно при формировании данных по осуществлению количества поездок каждым пассажиром, и отдельной категории льготных пассажиров.

Чиновник сообщил, что электронные карточки для льготной категории населения будут персонифицированы, поскольку по законодательству льготой пользуется определенное лицо. Программой в городском бюджете запланированы средства на изготовление персонифицированных карт для льготной категории граждан, которые будут выдаваться бесплатно. Пункты выдачи электронных билетов для льготников планируют разместить в ЦПАУ и департаменте социальной защиты населения.

Сама же Программа будет внедряться в четыре этапа. Во время реализации первого этапа программы (в течение 2020-2021 гг.) городскими властями будет выполнен ряд мероприятий организационно-нормативной поддержки, направленных на привлечение инвестора, создание предпосылок для внедрения автоматизированной системы, а также обеспечение организационной поддержки и популяризации проекта.

«Чтобы не тратить средства местного бюджета в соответствии с требованиями Программы, финансирование будет возложено на инвестора, который будет брать на себя расходы за оборудование системами всех транспортных средств. Затем инвестор будет работать за процент от сделки по всем этим расчетам», - отметил чиновник.

По предварительным подсчетам, на внедрение АСООП в городском пассажирском транспорте нужно 25 млн гривен. Средства инвестора на оборудование АСООП в городском коммунальном транспорте ориентировочно составят 17,5 млн грн разовых расходов. После того, ежегодно около 4 млн грн необходимо будет платить инвестору, чтобы поддерживать автоматизированную систему в коммунальных троллейбусах и автобусах.

Сергей Яковенко сообщил, что при расчете стоимости внедрения АСООП принимали во внимание имеющееся количество троллейбусов и автобусов с учетом резерва. Сумма рассчитана на 100 единиц коммунального и 300 единиц частного транспорта.

Внедрение АСООП согласно пункту Программы начнется с коммунального транспорта, в троллейбусах и автобусах КП «Электроавтотранс».

В отношении частного транспорта, требования, согласно которым перевозчики будут обязаны установить на свой транспорт АСООП, уже включили в условиях проведения будущего конкурса.