Сегодня сумские улицы останутся без света

Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.
«В связи с этим я срочно обратился в полицию с просьбой усилить патрулирование города ночью, чтобы избежать инцидентов и аварийных ситуаций.
Уважаемые сумчане! Призываю вас по возможности не выходить ночью на улице. Приношу извинения за вынужденные неудобства!», - говорится в сообщении.
Работники КП «Горсвет» проводят работы по замене уличных светильников на Покровской площади....
КП «Горсвет» производит монтаж стоек для уличного освещения на мсоту с ул. Луговая на ул. Нижнехолодногорская....
Капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения по улице Тополянская, Мусоргского, Яровая в городе Сумы провели за 1,2 млн гривен....
10 июня департамент инфраструктуры Сумского горсовета заключил прямой договор с ФЛП Бицак Владимиром Юрьевичем на капитальный ремонт электрических сетей уличного...
Департамент инфраструктуры города заключил договор на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения на территории городского пляжа в парке И. Н....