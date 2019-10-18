Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:101117

Сегодня сумские улицы останутся без света

Из-за сильного ветра ПАО «Сумыоблэнерго» запретило КП «Горсвет» включать уличное освещение.

Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«В связи с этим я срочно обратился в полицию с просьбой усилить патрулирование города ночью, чтобы избежать инцидентов и аварийных ситуаций.

Уважаемые сумчане! Призываю вас по возможности не выходить ночью на улице. Приношу извинения за вынужденные неудобства!», - говорится в сообщении.

Общество Уличное освещение
view counter

По тематике

В Сумах меняют фонари на Покровской площади
15.11.2019 10:47

В Сумах меняют фонари на Покровской площади

Работники КП «Горсвет» проводят работы по замене уличных светильников на Покровской площади....

В Сумах ставят фонари возле моста с Луговой на Нижнехолодногорскую
14.11.2019 10:54

В Сумах ставят фонари возле моста с Луговой на Нижнехолодногорскую

КП «Горсвет» производит монтаж стоек для уличного освещения на мсоту с ул. Луговая на ул. Нижнехолодногорская....

Уличное освещение в Сумах за 1,2 млн грн ремонтирует 24-летняя ФЛП с сомнительными связями
13.11.2019 11:30

Уличное освещение в Сумах за 1,2 млн грн ремонтирует 24-летняя ФЛП с сомнительными связями

Капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения по улице Тополянская, Мусоргского, Яровая в городе Сумы провели за 1,2 млн гривен....

Сумской департамент инфраструктуры платит миллионы ЧПшнику, оштрафованному за нарушение законодательства
04.11.2019 15:59

Сумской департамент инфраструктуры платит миллионы ЧПшнику, оштрафованному за нарушение законодательства

10 июня департамент инфраструктуры Сумского горсовета заключил прямой договор с ФЛП Бицак Владимиром Юрьевичем на капитальный ремонт электрических сетей уличного...

В Сумах потратят миллион на освещение на Студяге
18.10.2019 13:38

В Сумах потратят миллион на освещение на Студяге

Департамент инфраструктуры города заключил договор на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения на территории городского пляжа в парке И. Н....

Новости

В Сумах отправили на карантин все школы (обновлено)
Вчера 14:12
Еще один кандидат: главой Сумской ОГА может стать военный прокурор из Харькова 1
29.01.2020 21:10
В Сумах купили школьный автобус, приспособленный для перевозки детей с инвалидностью
Сегодня 18:13
В Сумах прошел логопедический фестиваль
Сегодня 17:55
На Сумщине выбрали лучших учителей
Сегодня 17:32
Полиция Сум просит откликнуться очевидцев ДТП, в которых погибли пешеходы
Сегодня 17:27
В Сумах возобновляет деятельность областное подразделение Национальной федерации ММА Украины
Сегодня 17:21
На Сумщине все еще без света больше 200 сел
Сегодня 16:53
«Шостка-тепло» и «Импульс» сделают перерасчет за январь
Сегодня 16:37
В Сумах в аварии пострадали четверо (видео)
Сегодня 16:20
На Сумщине полиция объявила подозрение в реализации наркотиков членам ОПГ
Сегодня 15:58
В Сумах стартует кубок города по футзалу
Сегодня 15:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.