Сегодня сумские улицы останутся без света Из-за сильного ветра ПАО «Сумыоблэнерго» запретило КП «Горсвет» включать уличное освещение.

Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«В связи с этим я срочно обратился в полицию с просьбой усилить патрулирование города ночью, чтобы избежать инцидентов и аварийных ситуаций.

Уважаемые сумчане! Призываю вас по возможности не выходить ночью на улице. Приношу извинения за вынужденные неудобства!», - говорится в сообщении.