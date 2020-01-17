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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:51571

В Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике

27-29 января в Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике.

Николай Рущак (в центре) – чемпион Украины в спортивной ходьбе

Первые в году соревнования всеукраинского уровня прошли в манеже СумГУ. На турнир съехались более 700 спортсменов изо всех регионов Украины. Сумские спортсмены завоевали две медали: чемпионом Украины в спортивной ходьбе на 5000 м стал Николай Рущак из Сумского района (тренеры Л. и А.Шелест). Третье место заняла Диана Гончаренко в беге на 400 м (тренеры О.Билодид и С.Корж).

В командном зачете сборная области заняла восьмое место. В лидерах – Киевская, Харьковская и Донецкая области. Сумская областная ДЮСШ заняла седьмое место среди спортшкол. 11-е место заняла ДЮСШ Сумского района. СДЮСШОР им. В.Голубничего стала 14-й среди СДЮШОР.

Полные результаты соревнований здесь.

Уже завтра в манеже стартует командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении и командный чемпионат Украины по легкоатлетическому многоборью в помещении. Начало в 9.50. Расписание здесь.

 
Спорт Легкая атлетика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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