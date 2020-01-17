В Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике

Николай Рущак (в центре) – чемпион Украины в спортивной ходьбе
Первые в году соревнования всеукраинского уровня прошли в манеже СумГУ. На турнир съехались более 700 спортсменов изо всех регионов Украины. Сумские спортсмены завоевали две медали: чемпионом Украины в спортивной ходьбе на 5000 м стал Николай Рущак из Сумского района (тренеры Л. и А.Шелест). Третье место заняла Диана Гончаренко в беге на 400 м (тренеры О.Билодид и С.Корж).
В командном зачете сборная области заняла восьмое место. В лидерах – Киевская, Харьковская и Донецкая области. Сумская областная ДЮСШ заняла седьмое место среди спортшкол. 11-е место заняла ДЮСШ Сумского района. СДЮСШОР им. В.Голубничего стала 14-й среди СДЮШОР.
Полные результаты соревнований здесь.
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