По словам заявителя, его родственники обещали ему передать за 40 тыс. долларов право собственности на пилораму, которой они якобы владеют. После передачи 16 400 долларов США аванса он заподозрил что-то неладное, ведь родственники не спешили выполнять обещание.
«В рамках уголовного производства установлено, что указанная пилорама, которую брат и сестра обещали продать родственнику, принадлежит совсем другому лицу. В то же время задокументировано, как племянница обещает дяде переоформить право собственности, если он передаст ей еще определенную сумму, при этом демонстрируя фиктивные документы», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.
В четверг, 30 января, сотрудники прокуратуры и полиции задокументировали факт передачи заявителем племяннице еще 400 долларов. В настоящее время прокуратура согласовала женщине сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц) УК Украины. Решается вопрос о привлечении к ответственности ее брата.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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