Сумские футзалисты вышли в лидеры

Сумские «политехники» встречались с местными «летчиками» из ХНУВС и победили 7:2.
За сумчан забивали: Дмитрий Игумнов – 2, Максим Чеглов, Денис Зеленкевич, Константин Ковтанюк, Виталий Катеринин и Владислав Таранченко.
После этой победы они возглавили турнирную таблицу конференции «Восток» с 9 очками в 4 играх. На два очка меньше у «СДПУ». У «ХНУ» 4 очка в двух играх, у «ХНУВС» - 0 в 4-х.
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