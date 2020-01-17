Сумские футзалисты вышли в лидеры 30 января в Харькове прошла игра группового чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

Сумские «политехники» встречались с местными «летчиками» из ХНУВС и победили 7:2.

За сумчан забивали: Дмитрий Игумнов – 2, Максим Чеглов, Денис Зеленкевич, Константин Ковтанюк, Виталий Катеринин и Владислав Таранченко.

После этой победы они возглавили турнирную таблицу конференции «Восток» с 9 очками в 4 играх. На два очка меньше у «СДПУ». У «ХНУ» 4 очка в двух играх, у «ХНУВС» - 0 в 4-х.