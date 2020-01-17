В школах Шостки введен карантин

Комиссия приняла решение о начале карантина в школах с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Карантин продлится с 31 января по 7 февраля включительно.
Образовательный процесс на время временной приостановки занятий будет проводиться дистанционно (подробная информация будет размещена на сайтах учебных заведений).
Также с 31 января по 7 февраля ограничено проведение развлекательных массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи в закрытых помещениях, сообщает Шосткинский горсовет.
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