В школах Шостки введен карантин Сегодня, 30 января, состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия приняла решение о начале карантина в школах с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Карантин продлится с 31 января по 7 февраля включительно.

Образовательный процесс на время временной приостановки занятий будет проводиться дистанционно (подробная информация будет размещена на сайтах учебных заведений).

Также с 31 января по 7 февраля ограничено проведение развлекательных массовых мероприятий для детей и учащейся молодежи в закрытых помещениях, сообщает Шосткинский горсовет.