В Сумах у бензовоза отпали два колеса (видео)

29 января, около 12:40, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло возле остановки общественного транспорта на улице Героев Крут.
Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что во время движения у транспортного средства ГАЗ отпали два колеса, которые были на одной оси. После чего автомобиль повредил проезжую часть, а одно из колес нанесло механические повреждения припаркованному автомобилю Hyundai. К счастью, никто не пострадал.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на 27-летнего водителя ГАЗ три административных материала: ст. 124 (совершение ДТП), ст. 139 (Повреждение автомобильных улиц) и ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка груза водителем, без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства) КоАП.
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