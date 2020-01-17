В Сумах у бензовоза отпали два колеса (видео) Три административные материалы составили патрульные на водителя ГАЗа, у которого отвалились колеса.

29 января, около 12:40, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло возле остановки общественного транспорта на улице Героев Крут.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что во время движения у транспортного средства ГАЗ отпали два колеса, которые были на одной оси. После чего автомобиль повредил проезжую часть, а одно из колес нанесло механические повреждения припаркованному автомобилю Hyundai. К счастью, никто не пострадал.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на 27-летнего водителя ГАЗ три административных материала: ст. 124 (совершение ДТП), ст. 139 (Повреждение автомобильных улиц) и ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка груза водителем, без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства) КоАП.