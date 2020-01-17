Сумские копы выезжали за день на 17 ДТП

Всего патрульные выезжали на 17 ДТП:
- 2 с пострадавшими, в которых 9 человек получили телесные повреждения;
- 5 аварий с материальным ущербом - 3 в областном центре и 2 на автодороге Н 12 «Сумы - Полтава» (составлены протоколы по ст. 124 КУоАП);
- в 10 случаях граждане отказывались от оформления материалов работниками патрульной полиции или составили Европротокол.
В связи с осадками в виде снега, патрульные полицейские обращаются к участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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