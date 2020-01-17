Сумские копы выезжали за день на 17 ДТП Оперативная информация с автомобильных дорог, которые обслуживает патрульная полиция Сумской области (г. Сумы, автодороги Н 12 и Н 07) по состоянию на 20.00.

Всего патрульные выезжали на 17 ДТП: - 2 с пострадавшими, в которых 9 человек получили телесные повреждения; - 5 аварий с материальным ущербом - 3 в областном центре и 2 на автодороге Н 12 «Сумы - Полтава» (составлены протоколы по ст. 124 КУоАП); - в 10 случаях граждане отказывались от оформления материалов работниками патрульной полиции или составили Европротокол. В связи с осадками в виде снега, патрульные полицейские обращаются к участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.