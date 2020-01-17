Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:41953

Сумские копы выезжали за день на 17 ДТП

Оперативная информация с автомобильных дорог, которые обслуживает патрульная полиция Сумской области (г. Сумы, автодороги Н 12 и Н 07) по состоянию на 20.00.

Всего патрульные выезжали на 17 ДТП:

- 2 с пострадавшими, в которых 9 человек получили телесные повреждения;

- 5 аварий с материальным ущербом - 3 в областном центре и 2 на автодороге Н 12 «Сумы - Полтава» (составлены протоколы по ст. 124 КУоАП);

- в 10 случаях граждане отказывались от оформления материалов работниками патрульной полиции или составили Европротокол.

В связи с осадками в виде снега, патрульные полицейские обращаются к участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Право Дтп
view counter

По тематике

Сегодня 17:27

Полиция Сум просит откликнуться очевидцев ДТП, в которых погибли пешеходы

22 января в Сумах произошло две аварии, в которых погибли две женщины-пешеходы....

Сегодня 16:20

В Сумах в аварии пострадали четверо (видео)

В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека....

В Сумах у бензовоза отпали два колеса (видео)
Вчера 18:50

В Сумах у бензовоза отпали два колеса (видео)

Три административные материалы составили патрульные на водителя ГАЗа, у которого отвалились колеса....

На Сумщине перевернулся микроавтобус: семеро пострадавших
Вчера 15:50

На Сумщине перевернулся микроавтобус: семеро пострадавших

Сегодня, 30 января, на выезде из пгт Краснополье произошло ДТП....

Семь человек получили травмы в результате ДТП в Сумах (видео)
Вчера 15:38

Семь человек получили травмы в результате ДТП в Сумах (видео)

30 января, около 8:40, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Ремесленной и проспекта Курского....

Новости

В Сумах отправили на карантин все школы (обновлено)
Вчера 14:12
Еще один кандидат: главой Сумской ОГА может стать военный прокурор из Харькова 1
29.01.2020 21:10
В Сумах купили школьный автобус, приспособленный для перевозки детей с инвалидностью
Сегодня 18:13
В Сумах прошел логопедический фестиваль
Сегодня 17:55
На Сумщине выбрали лучших учителей
Сегодня 17:32
Полиция Сум просит откликнуться очевидцев ДТП, в которых погибли пешеходы
Сегодня 17:27
В Сумах возобновляет деятельность областное подразделение Национальной федерации ММА Украины
Сегодня 17:21
На Сумщине все еще без света больше 200 сел
Сегодня 16:53
«Шостка-тепло» и «Импульс» сделают перерасчет за январь
Сегодня 16:37
В Сумах в аварии пострадали четверо (видео)
Сегодня 16:20
На Сумщине полиция объявила подозрение в реализации наркотиков членам ОПГ
Сегодня 15:58
В Сумах стартует кубок города по футзалу
Сегодня 15:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.