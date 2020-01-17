Сегодня в Сумах стартует еще один чемпионат Украины по легкой атлетике Сегодня, 31 января, в манеже СумГУ стартует командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении и командный чемпионат Украины по легкоатлетическому многоборью в помещении.

Чемпионаты продлятся всего два дня. Начало сегодня в 9.50, конец – в 20.00. Завтра – с 10.10 до 13.30. Полное расписание здесь.

Это уже второй из четырех запланированных в Сумах чемпионатов. Следующий - юниорский – 3-4 февраля, взрослый – 20-22 февраля.