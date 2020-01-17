Сегодня в Сумах стартует еще один чемпионат Украины по легкой атлетике

Чемпионаты продлятся всего два дня. Начало сегодня в 9.50, конец – в 20.00. Завтра – с 10.10 до 13.30. Полное расписание здесь.
Это уже второй из четырех запланированных в Сумах чемпионатов. Следующий - юниорский – 3-4 февраля, взрослый – 20-22 февраля.
27-29 января в Сумах прошел юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике....
В рамках чемпионата Украины по легкой атлетике, который пройдет в Сумах, состоится забег на один час среди всех желающих....
Сегодня, 27 января в Сумах стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2003 г.р. и младших....
Чемпионат Украины-2020 по легкой атлетике в помещении пройдет в Сумах....
18 января во время торжественного парада открытия Открытого чемпионата Сумской области по легкой атлетике в помещении состоялось награждение почетными дипломами...