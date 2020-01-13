Тарас Шелестюк оказался тяжелее своего соперника

В ночь с 31 января на 1 февраля вернется на ринг непобежденный сумской боец полусреднего веса Тарас Шелестюк (17–0, 10 КО). Наш земялк будет сражаться с аргентинцем Луисом Альберто Вероном (18–1–2, 9 KO). Рейтинговый бой в 10-раундовом формате пройдет в городе Шривпорт, Луизиана. Бой начнется в 5:00 субботы по киевскому времени и будет показан на телеканале ShowTime в рамках вечера бокса серии ShoBox: The New Generation.
Тарас Шелестюк на официальном взвешивании показал вес 66,6 кг. «Теперь время кушать и становится больше!» – отметил он в соцсети. Его соперник весит 66,3 кг. Оба вложились в рамки полусредней категории (до 66.7 кг).
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